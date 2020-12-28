В Германии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19

Несколько районов Баварии вынужденно перенесли запланированное на воскресенье начало вакцинации от коронавируса из-за недочетов в соблюдении технических требований при транспортировке вакцин Pfizer/BioNTech, сообщает агентство DPA.

Вакцина компаний Pfizer и BioNTech требует особого протокола при распределении с производственных точек – она может храниться до 15 дней при температуре минус 70 градусов Цельсия, до пяти дней в холодильнике. Поэтому при доставке используются коробки с сухим льдом. В девяти округах Баварии не удалось установить с достоверностью, что это условие доставки было соблюдено и вакцины действительно хранились при нужной температуре, поэтому решили не вакцинировать ими людей.

«Интегрированный протокол охлаждения показал, что задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить», – рассказал глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер, передает РИА «Новости».

Причиной этого могла стать неисправность охлаждающей системы в коробках, где хранили вакцины. Власти Аугсбурга пока не решили окончательно, можно ли считать вакцины забракованными.

Аналогичные ситуации сложились в ряде других районов Баварии, всего затронуты девять районов из почти 100 районов и внерайонных городов этой федеральной земли. В BioNTech оценили такой уровень проблемных территорий как «незначительный».

В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Тем временем Еврокомиссия решила закупить дополнительно еще 180 млн доз вакцин от Moderna и BioNTech-Pfizer, поскольку опасается, что в Европе может возникнуть дефицит препаратов.