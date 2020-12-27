Стали известны подробности смерти мужчины при задержании в московском метро

Мужчина, скончавшийся во время задержания в вестибюле станции московского метро «Щукинская», был отставным офицером и прежде служил в одной из силовых структур.

В субботу вечером 57-летний мужчина попытался пополнить карту «Тройка», однако из-за возникших неполадок занервничал и начал бить по платежному терминалу, чем привлек внимание полицейских. Мужчина проигнорировал их замечания и в грубой форме отказался предъявить документы, после чего правоохранители решили увести его в комнату полиции, но тот начал вырываться.

«Справиться с ним было непросто, мужчина весил более 150 килограммов. На помощь подоспели другие сотрудники», пишет «Московский комсомолец», отмечая, что в задержании участвовали шестеро правоохранителей. В ходе потасовки дебоширу стало плохо, он потерял сознание и упал. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую, но прибывшие медики зафиксировали смерть.

По словам знакомых, мужчина жил вместе с 55-летней супругой, ранее служил в одной из силовых структур. Он вел активный образ жизни – занимался спортом, помогал с благоустройством своего дома. Весной погибший перенес коронавирус, но серьезных жалоб на здоровье у него не было. Проблем с алкоголем у мужчины также не было. Зато, по словам знакомых, он отличался взрывным характером, легко мог нагрубить.