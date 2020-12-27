В Facebook решили перевести дочерние компании из Ирландии в США на фоне судебной тяжбы

Корпорация Facebook решила вернуть часть своих дочерних компаний из Ирландии обратно в США на фоне судебной тяжбы с американскими властями, связанной с налогами, пишут СМИ.

Британская газета The Times пишет, что в феврале Служба внутренних доходов США подала иск к Facebook в суд Сан-Франциско по обвинению в неуплате налогов, передает ТАСС.

Претензии касаются передачи корпорацией в 2010 году прав на интеллектуальную собственность своей дочерней компании, зарегистрированной в Ирландии, за 6,5 млрд долларов. В результате Facebook выплачивала корпоративный налог в Ирландии по ставке 12,5%, в то время как в США он составляет 35%.

Американский регулятор считает, что в ходе осуществленной финансовой операции стоимость прав была сильно занижена.

Отмечается, что благодаря действующему ирландскому режиму налогообложения, холдинговая компания Facebook в республике по итогам 2018 года заплатила всего только 101 млн долларов в виде налогов с прибыли размером более 15 млрд долларов.

«Права пользования объектами интеллектуальной собственности, касающиеся наших международных операций, были возвращены обратно в США в июле текущего года. Мы считаем, что это соответствует требованиям по изменению налогового законодательства, которые поддерживают политики по всему миру», – приводит издание слова представителя Facebook.

Газета подчеркнула, что тем самым корпорация пытается не допустить штрафа, который в случае проигрыша в калифорнийском суде составит 9 млрд долларов.

Ранее власти США обвинили Facebook в монополизме.