ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четырех членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*)*, готовивших теракт возле здания правоохранительных органов.

«Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан. В оборудованном террористами тайнике и в месте конспиративного проживания были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство», – передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), решается вопрос о возбуждении уголовного по ст. 30 и ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц»). Личности террористов в интересах следствия не разглашаются, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Отмечается, что мобильных телефонах боевиков найдена переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом.

Ранее в Тамбове предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток. Позже его заключили под стражу.