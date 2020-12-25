Подозреваемый в подготовке теракта в Тамбове студент арестован

Тамбовский студент, подозреваемый в подготовке теракта в одном из зданий Тамбова, заключен под стражу по решению суда, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Елена Кярсна.

Ленинский суд Тамбова решил отправить на два месяца под стражу 17-летнего студента колледжа, который планировал взорвать бомбу в одном из городских зданий, передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый, который является сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению теракта в одном из зданий Тамбова. Он намеревался использовать самодельное взрывное устройство. Инструкцию, как сделать самодельную бомбу, юноша нашел в интернете, полагает следствие.

В ходе проведения обыска на съемной квартире подозреваемого следователи обнаружили и изъяли химические вещества, устройства, предметы и инструменты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства

Дело против учащегося колледжа возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Напомним, совершение террористического акта в Тамбове предотвратила ФСБ.