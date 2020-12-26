В России предсказали взрывной рост продаж ювелирных изделий

Маркировки ювелирных изделий в России с 2021 года спровоцирует стремительный рост легальных продаж драгоценных украшений, рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

«Мы считаем, что результат у нас будет такой же, как после внедрения маркировки шуб. Помните, после введения обязательной маркировки легальный рынок вырос в несколько раз? Может, в нашем случае, будет еще и лучше», – цитирует Моисеева РИА «Новости».

По словам замминистра, до пандемии коронавируса в Федеральную пробирную палату на клеймение ежегодно отдавалось порядка 70 млн ювелирных украшений, что приносило бюджету около 1,2 млрд рублей. При этом «серый» рынок в России составляет от 30 до 50% от общего объема продаж, отметил Моисеев

С 1 января в России вводится обязательная маркировка ювелирной продукции

Напомним, в 2019 году в России ввели обязательную маркировку табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 марта 2020 года началась обязательная маркировка лекарств и обуви.