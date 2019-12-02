Обязательную маркировку духов, шин и фотоаппаратов ввели в России

С 1 декабря в России введена обязательная цифровая маркировка парфюмерии, шин и покрышек, а также нескольких групп товаров легкой промышленности и фотоаппаратов, сообщается в пресс-релизе ЦРПТ (оператор маркировки).

Отрасли, переходящие к обязательной маркировке, вместе с ЦРПТ и Минпромторгом определили правила функционирования процесса, оптимальные способы нанесения и прослеживания цифровых кодов DataMatrix, передает «Интерфакс».

После того, как маркированная продукция начнет поступать на полки магазинов, покупатели смогут с помощью смартфона получить полную достоверную информацию о товаре.

«ЦРПТ уже разработал готовое решение, которое может быть быстро адаптировано к новым отраслям. Система функционирует, в ней прослеживается более 6 млрд кодов сигарет, лекарств, обуви и шуб. Технология готова к многократному росту регистраций и количества участников», – зяавил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Пилотный проект по маркировке парфюмерии проводился с 1 июля 2019 года, по маркировке фотоаппаратов – с 16 мая 2019 года, в шинной отрасли – с 20 июня 2019 года.

В тестовом режиме велась работа с представителями легкой промышленности.

Рруководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости товаров АКОРТ Анна Орлова пояснила, что переход на маркировку по четырем группам, которые определены с 1 декабря 2019, будет плавным.

«Вначале все должны пройти регистрацию в системе, затем начать маркировку продукции: как остатков, так и вновь произведенной продукции, а запрет оборота немаркированной продукции наступит гораздо позднее», – сказала она.

Ранее члены Межотраслевого экспертного совета (МЭС) по развитию потребительского рынка направили премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за внедрения в России системы маркировки.

До этого Медведев утвердил введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года.