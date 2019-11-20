Производители пожаловались Медведеву из-за маркировки продуктов

Члены Межотраслевого экспертного совета (МЭС) по развитию потребительского рынка направили премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за внедрения в России системы маркировки товаров.

Письмо подписали, в частности, председатель МЭС и глава комитета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов, гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков, глава Союза потребителей России Петр Шелищ, глава Союза независимых сетей РФ Сергей Кузнецов и ряд руководителей других объединений.

Авторы документа обратились к Медведеву «в связи с крайней обеспокоенностью решением правительства РФ о масштабной маркировке товаров». В частности, по мнению авторов письма, не был проведен анализ будущих затрат отраслей и экономического эффекта введения маркировки на рост себестоимости продукции и рост инфляции, передает РИА «Новости».

В письме отмечается, что в ходе обсуждений с представителями Минпромторга и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) члены МЭС, ТПП и Союз потребителей ставили широкий перечень вопросов, связанных с обоснованием и внедрением цифровой маркировки, «на большинство из которых не получили исчерпывающих ответов».

Авторы просят правительство провести совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ФАС, ЦРПТ и отраслевых союзов и ассоциаций «по вопросу целесообразности внедрения масштабной маркировки товаров и оценки ее влияния на сокращение объемов незаконного оборота продукции».

«Участники МЭС полагают крайне важным обсуждение данных вопросов с отраслевыми ассоциациями и просят до проведения такого обсуждения приостановить подготовку к внедрению цифровой маркировки в отношении новых категорий товаров, для которых требования обязательной маркировки средствами идентификации не вступили в силу», – отмечается в письме.

15 ноября Медведев утвердил введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года.