В России решили ввести обязательную маркировку ювелирной продукции

Эксперимент по маркировке ювелирной продукции в России начнется с 1 декабря 2020 года, обязательная маркировка – с 1 января 2021 года. Оборот изделий без маркировки будет разрешен до 1 июля 2021 года, сообщила пресс-служба Минфина.

«С 1 декабря 2020 года система (маркировки ювелирных изделий) заработает в тестовом режиме, будет введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе. С 1 января 2021 года – начало маркировки в обязательном режиме. С 1 июля 2021 года будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий», – приводит сообщение пресс-службы Минфина ТАСС.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев пояснил, что введение маркировки защитит покупателей от подделок и повысит доверие потребителей к ювелирной отрасли.

«В целом внедрение элементов цифровизации в сфере оборота драгметаллов обеспечит оперативный доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов. При этом можно будет ознакомиться с данными о происхождении изделия и его физико-химическими характеристиками», – добавил Моисеев.

В свою очередь руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев заметил, что государственная система прослеживаемости позволит эффективно выявлять потенциальных нарушителей на всех этапах – от добычи драгметаллов до производства и продажи ювелирного украшения.

«Помимо этого, система повысит эффективность государственного контроля, автоматизирует административные процедуры взаимодействия государства и рынка», – отметил он.

Напомним, в 2019 году в России ввели обязательную маркировку табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 марта 2020 года началась обязательная маркировка лекарств и обуви.

Кроме того, в начале сентября Минпромторг предложил маркировать алкоголь.