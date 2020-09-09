Минпромторг предложил маркировать алкоголь

Минпромторг предлагает распространить систему маркировки продукции на алкоголь и начать делать это с пива, заявил глава ведомства Денис Мантуров в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции. (...) Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки. Просим также поддержать эту инициативу», – передает слова министра РИА «Новости».

У 2024 году в России планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров, чтобы снизить долю нелегальной продукции. Сейчас такие метки ставятся на отдельные категории товаров – меховые изделия, табачные изделия, лекарства.

Кроме того, Мантуров предложил маркировать питьевую воду. «Рассчитываем с 2021 года включить данную продукцию [питьевую упакованную воду] в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Здесь мы просим вас поддержать в этом», – обратился министр к президенту.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке.

«Важно. (...) не останавливаться и дальше двигаться очень серьезно как в расширении номенклатуры маркируемых товаров, так и в технологиях», – отметил глава правительства.

«Я два слова хотел бы сказать, приводя в пример то, как легализуются целые отрасли... По всем абсолютно расчетам, которые давали и маркетинговые ассоциации, и соответствующие ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти), у нас примерно рынок меховых изделий был 6 миллиардов рублей. После начала маркировки – за год – оказалось, что не 6 млрд рублей, а 60 – в 10 раз больше», – добавил Мишустин.

«Это разница при всех расчетах, при всех аналитиках и так далее. И естественно, что это вскрывало как, фактически, нелегальный импорт, так и нелегальное производство, а это уже и недоплаченные налоги, и социальные страховые взносы», – уточнил премьер.

Ранее сообщалось, что этикетки произведенной из виноматериалов алкогольной продукции промаркируют специальными знаками, которые помогут определить ее от сделанных из винограда спиртных напитков.