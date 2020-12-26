США решили выделить 500 тыс. долларов на «продвижение демократии» в Боснии и Герцеговине

Госдепартамент США собирается выделить до 500 тыс. долларов на программу, направленную на «продвижение демократии» и идеи евроатлантической интеграции, а также на развитие гражданского общества в Боснии и Герцеговине (БиГ).

В описании соответствующего гранта говорится, что «программа направлена на повышение уровня доверия к государственным институтам и институтам гражданского общества, а также на укрепление чувства гражданской идентичности в обществе Боснии и Герцеговины», передает RT.

В госдепе США полагают, что поставленных целей можно достичь в результате проведения «государственных информационно-разъяснительных кампаний и семинаров», а также посредством «работы со СМИ» в балканской стране.

Деятельность будущих участников инициативы должна быть сфокусирована на одной из предложенных Вашингтоном тем – в список вошли «борьба с коррупцией», «демократические политические процессы» и «евроатлантическая интеграция».

Размер одного гранта может варьироваться от 1 тыс. до 50 тыс. долларов. Предполагается выдать по меньшей мере 14 грантов.

Курировать ход инициативы будет посольство США в Боснии и Герцеговине.

Ранее США выделили гранты на миллионы долларов для трансформации законов в России.