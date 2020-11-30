США выделили гранты на миллионы долларов для трансформации законов в России

«Комитет защиты национальных интересов» сообщил о выделении многомиллионных грантов, направленных на неприкрытое вмешательство во внутренние дела России.

По данным сотрудников «Комитета», на протяжении двух лет Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию выделяет миллионы долларов на трансформацию российских законов и институтов, тренинги гражданских активистов и предпринимателей, а также на продвижение в России «американской экспертизы», передает «Ридус».

«В ходе анализа грантовой активности зарубежных спонсоров выяснилось, что Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, признанный в 2015 году нежелательной организацией, с 2018 года реализует линейку таргетированных грантов для российских юристов, гражданских активистов, предпринимателей и представителей экспертного сообщества. В частности, гранты предполагаются в одном из блоков: «Верховенство закона», «Европейская платформа», «Образовательные обмены в юриспруденции», «Экономика и развитие предпринимательства», «Гражданское общество», – с целью продвижения американских ценностей и принципов американской демократии», – сообщили в организации.

«Однако в действительности реальная цель данных грантов – вмешательство США во внутренние дела России», – отмечают в «Комитете».