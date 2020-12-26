Рогозин объяснил иск Роскосмоса к РКЦ «Прогресс»

Роскосмос подал иск к Ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс», так как спутник производства данного предприятия перестал работать на орбите, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил в Facebook, что «наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре «умер» на орбите», передает ТАСС.

Он отметил, что за время, которое прошло с того момента, сменилось руководство госкорпорации и самого РКЦ «Прогресс».

«По действующему законодательству мы обязаны предъявить иск в связи с отказом спутника, включив в стоимость иска также и стоимость пусковой услуги по выведению этого аппарата на орбиту», – пояснил он.

«То есть «виновники торжества» давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают», – уточнил Рогозин.

Он указал, что если своевременно не предъявить соответствующий иск, то под суд придется пойти представителям самой госкорпорации, так как именно они не отреагировали на допущенную ошибку и упущенные возможности: «Будем разбираться в ситуации, искать выход в интересах дела, но хочу заметить – практика решения подобных дел сегодня именно такова, и тем, кто думает своей головой и будет спасать свое предприятие, будет непросто найти решение».

Глава Роскосмоса также сообщил, что гендиректор РКЦ «Прогресс» сейчас находится на космодроме Куру во Французской Гвиане и готовит очередной пуск, переживая за предприятие.

Ранее в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Роскосмоса к РКЦ «Прогресс», следует из картотеки дел. Оно пока не принято к рассмотрению. Сумма исковых требований составляет 4,7 млрд рублей.

РКЦ «Прогресс» является производителем ракет-носителей «Союз», разработчиком спутников, в том числе «Ресурс-П».

В октябре Роскосмос и РКЦ «Прогресс» подписали контракт на эскизное проектирование космического ракетного комплекса «Амур-СПГ», включающего ракету с метановым двигателем.