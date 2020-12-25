В партии Порошенко резко ответили Зеленскому

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» раскритиковала интервью действующего лидера страны Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что большинство украинцев якобы ждут, когда «посадят» бывшего главу государства.

Зеленский заявил об этом в интервью порталу Focus. В «Европейской солидарности» в ответ обвинили его в политическом преследовании, попытках повлиять на прокуратуру и в коррупции, сообщает «Украинская правда».

«Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому – сам в нее сядешь», – добавили представители партии в комментарии порталу LB.ua.

Также там заявили, что Зеленский испытывает «навязчивые фантазии» в отношении своего предшественника, и напомнили, что многие украинцы в опросах назвали президента разочарованием года.

Напомним, около 30% жителей Украины считают президента Украины «неудачником года».