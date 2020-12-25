В МИДе указали на уязвленное самолюбие США из-за успехов России по «гиперзвуку»

США могли развернуть бурную кампанию по развитию гиперзвукового оружия из-за успехов России в этой сфере, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, для России необходимость обладать такими системами «была продиктована соображениями поддержания стратегической стабильности в условиях выхода США из Договора по ПРО и ничем не ограниченного наращивания американцами своего стратегического противоракетного потенциала», передает РИА «Новости».



«При этом в тех же США бурная кампания по развитию гиперзвука вызвана, судя по всему, уязвленным самолюбием, поскольку с опережающим появлением у России продвинутых гиперзвуковых комплексов глянцевая картинка американского технологического лидерства изрядно поблекла», – сказал Ермаков.



Директор департамента МИДа прокомментировал заявления США и Австралии о запуске нового проекта – SCIFiRE – по совместной разработке гиперзвукового оружия большой дальности с использованием прямоточного воздушно-реактивного двигателя. «Гонка высокотехнологичных вооружений, в том числе гиперзвуковых, безусловно, уже идет. Ничего нового в этом нет – конкурентная эволюция систем вооружений насчитывает многие сотни лет», – пояснил он.

Ермаков добавил, что на сегодняшний день разработкой гиперзвуковых вооружений «помимо ведущих в военном плане держав занимаются далеко не только в Австралии». «Таких стран уже около десятка. Возможно, больше. Оценивать реалистичность их планов по выходу на практические результаты не в компетенции МИД», – подчеркнул он.

«Другое дело, что сейчас в некоторых странах такую конкуренцию пытаются обострить под соусом концепции «соперничества великих держав», в том числе в технологической сфере. США явно вознамерились всеми способами добиться односторонних военных преимуществ в духе приснопамятной рейгановской идеи «мира с опорой на силу», – заявил дипломат.



Ермаков также добавил, что Москва убеждена в том, что еще есть возможность сохранения европейского региона свободным от наземных ракет средней и меньшей дальности.

«Убеждены, тем не менее, что «окно возможностей» для сохранения, как минимум, европейского пространства свободным от наземных РСМД окончательно ещё не захлопнулось. Однако воспользоваться им возможно только в случае проявления американской стороной достаточной политической воли для поиска взаимоприемлемых решений на равноправной основе», – сказал он.



Дипломат также указал на то, что США вместе с союзниками делают все, чтобы разрушить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«ОЗХО близка к реализации своей основополагающей цели – избавлению мира от химического оружия и угрозы его применения. Единственным обладателем химического оружия из числа государств-участников КЗХО остаются США, под разными предлогами затягивающие завершение своей программы химразоружения. При этом именно Вашингтон и его евроатлантические союзники, руководствуясь своими геополитическими интересами, делают все, чтобы разрушить и ОЗХО, и КЗХО», – сказал Ермаков.



Россия – добросовестное государство-участник КЗХО и еще в сентябре 2017 году Москва успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, подчеркнул глава департамента.



«В соответствии с положениями Конвенции на российских объектах химпромышленности продолжаются плановые инспекции Технического секретариата ОЗХО, никаких нарушений конвенционных норм у нас нет. Российская Федерация совместно с единомышленниками продолжает противодействовать продвижению в ОЗХО деструктивной повестки дня стран Запада. Мы делаем все, что в наших силах, для сохранения этой организации и Конвенции в целом», – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России нет шансов уступить ни в чем тем странам, которые тратят огромные деньги для обеспечения своего превосходства в военной сфере.