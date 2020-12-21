Путин заявил, что армия России не может уступать ВС других стран

Взгляд
21 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

США и Европа косвенно оказали поддержку российской экономике Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика с честью выдержала испытание коронавирусом и карантином. По ряду важных параметров текущий год Россия прошла с меньшими потерями, чем экономика ведущих западных государств, особенно США. Что именно помогло России сдержать падение ВВП, увеличить валютные резервы и предотвратить массовый скачок безработицы?  Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Зачем ВМФ срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов» - это по сути просто плавучий аэродром. Но каково состояние авиакрыла корабля? mil.ru
Командование ВМФ хочет ускорить возвращение в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Почему этот корабль так необходим российскому военно-морскому флоту, какие задачи потенциально может решать размещаемое на нем авиакрыло и почему на данный момент самолеты и летчики «Кузнецова» остаются его слабым звеном? Подробности...
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Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

Британия потеряла контроль над мутацией коронавируса Frank Augstein/АР/ТАСС
Правительство Британии призналось в потере контроля над новым вариантом COVID-19. Как заявляют в Лондоне, мутация коронавируса стала причиной 60% новых случаев заражения граждан. Из-за этого власти страны вводят жесткий локдаун, а более 20 государств мира приостановили авиасообщение с Британией. Действительно ли очередная мутация коронавируса столь заразна и чем она опасна для россиян? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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На Украине декоммунизировали Деда Мороза

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
В Киеве случился смешной скандал, связанный с новогодней елкой, которую установили на Софийской площади. Вместо обычной звезды ее венчала островерхая шляпа, похожая на головной убор волшебника Гэндальфа. Подробности...
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Европа – это не Шенген, а до Урала

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Относительно Рима и германцы, и славяне – варвары. Варвары, которые доказывают (в первую очередь сами себе) свою самодостаточность, полноценность. И тут Эрмитаж вкупе с германским МИДом фактически предлагают нам новую геополитическую стратегию – ту самую Европу без границ. Подробности...
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Внешнюю разведку России ожидают серьезные вызовы

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
На фоне осложнения контрразведывательного режима особо повышается роль нелегальной разведки, по праву считающейся наиболее сложной и эффективной. И вот здесь Россия, и в частности СВР, имеет значительное преимущество. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Путин заявил, что армия России не может уступать ВС других стран

    21 декабря 2020, 14:59

    Текст: Ксения Панькова

    Путин заявил, что у России нет шансов уступить ни в чем тем странам, которые тратят огромные деньги для обеспечения своего превосходства в военной сфере.

    «Мы с вами знаем, должны себе отдавать отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чем!» – заявил глава государства на заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Он напомнил народную мудрость о том, что «самое плохое – это догонять и просить». «А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет», – уверен Путин.

    По его словам, «здесь очень важно: скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить, внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием». «Это чрезвычайно важная вещь», – отметил глава государства. Он подчеркнул, что «нельзя ни в коем случае почивать на лаврах», передает РИА «Новости».

    «Да, мы говорим, – и я с гордостью повторяю, неоднократно это уже делал, – что у нас появились вооружения, которых в мире нет, прежде всего имеется в виду, конечно, гиперзвуковое оружие», – продолжил он.

    Президент уточнил, что у России есть много планов в области развития вооружений – не только в сфере ядерной триады, но и по обычным вооружениям. При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство, указал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия не намерена развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части страны, так же, как и в других регионах России, но будет оперативно реагировать на размещение ракет западными странами у своих границ.


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