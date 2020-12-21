Путин заявил, что армия России не может уступать ВС других стран

Путин заявил, что у России нет шансов уступить ни в чем тем странам, которые тратят огромные деньги для обеспечения своего превосходства в военной сфере.

«Мы с вами знаем, должны себе отдавать отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чем!» – заявил глава государства на заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

Он напомнил народную мудрость о том, что «самое плохое – это догонять и просить». «А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет», – уверен Путин.

По его словам, «здесь очень важно: скорость изменения в научно-технической сфере чрезвычайно высокая, очень важно ничего не пропустить, внимательно наблюдать за тем, какие возможности открываются в связи с развитием». «Это чрезвычайно важная вещь», – отметил глава государства. Он подчеркнул, что «нельзя ни в коем случае почивать на лаврах», передает РИА «Новости».

«Да, мы говорим, – и я с гордостью повторяю, неоднократно это уже делал, – что у нас появились вооружения, которых в мире нет, прежде всего имеется в виду, конечно, гиперзвуковое оружие», – продолжил он.

Президент уточнил, что у России есть много планов в области развития вооружений – не только в сфере ядерной триады, но и по обычным вооружениям. При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство, указал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия не намерена развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части страны, так же, как и в других регионах России, но будет оперативно реагировать на размещение ракет западными странами у своих границ.