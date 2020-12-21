Путин потребовал оперативно реагировать на размещение ракет у границ России

Россия не намерена развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части страны, так же, как и в других регионах России, но будет оперативно реагировать на размещение ракет западными странами у своих границ, заявил президент Владимир Путин.

«Мы не намерены производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же, как и в других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причем в кратчайшие сроки», – передает РИА «Новости» слова Путина на итоговой коллегии Минобороны.

Глава государства заявил, что не сомневается в том, что «мы сделаем это, причем как в отношении мест базирования соответствующих систем, которые нам будут угрожать, так и в отношении пунктов их управления».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде.