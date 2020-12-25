Прилучный ответил на заявление бизнесмена Семенова об избиении

Актер Павел Прилучный отреагировал на заявления владельца ночного клуба «Завод» Владимира Семенова об инциденте с избиением.

Прилучный призвал подписчиков в соцсетях не доверять всей информации, которая публикуется в Сети и напомнил, что в конфликте разбираются правоохранительные органы.

«Желание человека спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально, искажая факты через желтую прессу, наверное, можно понять», – цитирует Прилучного РИА «Новости».

По его словам, он очень занят и не готов из-за плотного графика комментировать возникший конфликт, поэтому информация, размещенная в его аккаунте в Instagram, будет первым и последним комментарием по этому делу.

Напомним, по версии Прилучного, его избил в Калининграде владелец ночного клуба «Завод» Владимир Семенов. Семенов, в свою очередь заявлял, что актер, будучи нетрезвым, настаивал на спарринге с ним, а потом попытался первым ударить бизнесмена. По словам владельца завода, Прилучный приехал в клуб ранним утром вместе со знакомым бизнесмена. Артист был нетрезв, вел себя шумно, но при этом дружелюбно. Спустя некоторое время актер попросил владельца клуба показать зал для единоборств, находящийся на втором этаже заведения: Прилучный, как сообщил Семенов, думал использовать его для съемок фильма. Затем артист предложил бизнесмену спарринг, на что тот сначала отказался, а потом порекомендовал спарринговаться в перчатках. Прилучный же настаивал на драке «как на улице», рассказал бизнесмен.

«Прилучный принял боксерскую стойку и стал прыгать передо мной, имитируя боевые приемы. Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы. Я увернулся. Когда он в очередной раз пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришелся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу», – вспомнил Семенов.

По словам Семенова, он предлагал артисту вызвать скорую помощь, но Прилучный сказал, что в помощи врачей не нуждается и претензий не имеет.

Ранее стало известно, что Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа.