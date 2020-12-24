Избивший Прилучного бизнесмен рассказал подробности инцидента

Актер Павел Прилучный, госпитализированный после драки в калининградском ночном клубе «Завод», получил во время инцидента только один удар, который пришелся в область головы, рассказал второй участник драки, владелец клуба Владимир Семенов.

«Куда точно пришелся удар, кроме того, что куда-то в область головы, лица, я сказать не могу. Он от удара пошатнулся и, потеряв равновесие, упал на пол. Ударялся ли он при этом, не могу сказать. Возможно, ударился о пол, но утверждать этого не могу. Я его не добивал, так как в принципе никакой драки не хотел изначально и не намеревался ее продолжать», – сообщил бизнесмен «Московскому комсомольцу».

По словам Семенова, Прилучный приехал в клуб ранним утром вместе со знакомым бизнесмена. Артист был нетрезв, вел себя шумно, но при этом дружелюбно. Спустя некоторое время актер попросил владельца клуба показать зал для единоборств, находящийся на втором этаже заведения: Прилучный, как сообщил Семенов, думал использовать его для съемок фильма. Затем артист предложил бизнесмену спарринг, на что тот сначала отказался, а потом порекомендовал спарринговаться в перчатках. Прилучный же настаивал на драке «как на улице», рассказал бизнесмен.

«Прилучный принял боксерскую стойку и стал прыгать передо мной, имитируя боевые приемы. Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы. Я увернулся. Когда он в очередной раз пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришелся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу», – вспомнил Семенов.

Как сообщил владелец клуба, почти сразу после удара актер поднялся на ноги и захотел продолжить спарринг. Бизнесмен подтвердил, что у Прилучного шла кровь из носа и изо рта, а также была гематома на лице. По словам Семенова, он предлагал артисту вызвать скорую помощь, но Прилучный и сказал, что все в порядке и претензий не имеет.

Ранее стало известно, что Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа. СМИ сообщали, что актер якобы получил травму в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. При этом сам артист сказал медикам, что сам упал и ударился головой.

Правоохранительные органы Калининграда возбудили уголовное дело по факту избиения актера.