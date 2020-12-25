Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи понижался на 0,02% и составил 3236,38 пункта, а индекс РТС повышался на 0,11%, до 1379,84 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС.

К 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке в 3235,17 пункта (-0,05%). Индекс РТС торговался на уровне 1383,23 пункта (+0,36%).