Глава Ростеха Чемезов расхвалил российский Aurus

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов начал использовать вместо иностранного автомобиля люксовый российский Aurus Senat.

«Действительно, пересел на Aurus. Комфортная машина, интересная. Уровень исполнения – это и салон, и техническая «начинка», и дизайн – очень высокий», – передает ТАСС слова Чемезова.

Он добавил, что лично управлял этим автомобилем. «Не мог устоять – сам садился за руль, чтобы попробовать. Мотор мощный, машина идет очень хорошо. Ничуть не хуже импортных машин такого класса», – отметил глава госкорпорации.

Он напомнил, что предприятия Ростеха участвовали в процессе создания автомобиля, и отметил, что производители использовали множество нестандартных идей и учли даже такие мелкие детали, как, например, форма задней двери.

«Казалось бы, ну седан, ну что там мучиться, сделали обычную дверь и все. Но у большинства автомобилей вот эта задняя часть с низко падающей линией не удобна для посадки людей высоких или людей с большим весом. А здесь даже такие мельчайшие детали учтены», – сказал он.

«Менять эту машину на «Мерседес» не планирую», – подытожил Чемезов.

Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. Также на Aurus ездит глава Минпромторга Денис Мантуров. Как сообщалось ранее, стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн рублей.

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ рассказал, что не планирует покупать автомобиль Aurus из-за его высокой цены.