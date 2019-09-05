Глава ВТБ объяснил нежелание покупать Аurus

Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ рассказал, что не планирует покупать автомобиль Aurus из-за его высокой цены.

«Не, пока не планирую, слишком дорогая машина и новая слишком», – передает ТАСС ответ Костина на соответствующий вопрос.

Напомним, 23 августа гендиректор Aurus Адиль Ширинов назвал стоимость седана Aurus Senat в базовой комплектации, она составит 18 млн рублей.

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