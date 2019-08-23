Стала известна стоимость Aurus Senat в базовой комплектации

Гендиректор Aurus Адиль Ширинов назвал стоимость седана Aurus Senat в базовой комплектации, она составит 18 млн рублей.

«Автомобиль, который представлен перед вами, Aurus Senat, - его цена в базовой комплектации – 18 миллионов рублей», – заявил Ширинов на открытии первого салона продаж Aurus, сообщает RNS.

В пятницу 23 августа в «Москва-Сити» открылся первый шоурум Aurus, где пока представлен только одна модель – седан Senat в цвете голубой металлик. Автомобиль оснащен двигателем V8 битурбо, системами полного привода и четырехзонным климат-контролем. Отдельно можно установить пакет опций «кабинет» для второго ряда, в него включены раздельные кресла, подстаканник с подогревом или охлаждением, минибар с холодильником, беспроводная зарядка.

Автомобили Aurus Senat sedan и бронированный Aurus Senat limousine были представлены на международном автосалоне в Женеве в марте.

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