Отменившего за взятку запрет на полет чиновника Ространснадзора задержали в Москве

Инспектор отдела надзора за поддержанием летной годности гражданских воздушных судов в ЦФО Ространснадзора задержан за получение взятки в размере 350 тыс. рублей за снятие запрета на полет, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

«Следствием на основании материалов коллег из ФСБ, УЭБиПК и управления на транспорте МВД по ЦФО установлено, что в декабре текущего года, находясь на посадочной площадке Мячково, подозреваемый произвел рамповую проверку воздушного судна Cessna, по результатам которой применены меры ограничительного характера в виде запрета на эксплуатацию легкомоторного самолета до устранения выявленных недостатков. За снятие указанных ограничений злоумышленник предложил представителю аэроклуба передать ему денежные средства в сумме 350 тыс. рублей, при передаче которых и был задержан в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий», – передает ТАСС слова Марковской.

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело о получении взятки. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в сентябре 2016 года СК официально подтвердил задержание начальника московского управления Ространснадзора Игоря Суржика по делу о взятках.

До этого источники сообщили, что начальник столичного управления Ространснадзора Игорь Суржик и начальник Южного управления Ространснадзора Игорь Высоцкий задержаны в рамках дела о коррупции.

В МВД России сообщали, что более 20 человек проверяются на причастность к коррупции в управлении Ространснадзора, они могли покровительствовать коммерческим транспортным организациям.