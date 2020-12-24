Стали известны подробности покушения мужчины на возлюбленную в Москве

Правоохранители нашли пистолет на месте нападения на девушку на юго-западе Москвы, сообщили СМИ.

Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленник дважды выстрелил в пострадавшую из пистолета Макарова и скрылся с места преступления. Оружие он выбросил, убегая с места событий. Также стражи порядка нашли на месте преступления пистолетные гильзы.

По данным канала, пострадавшей оказалась 30-летняя Наталья П. В нее стрелял отвергнутый ей возлюбленный, который около месяца выслеживал женщину. Пострадавшая перенесла клиническую смерть. Также уточняется, что в момент нападения женщина подходила к подъезду с двумя подругами. Они не пострадали. Сейчас стрелка разыскивают, проводятся оперативные мероприятия, передает РИА «Новости».

Напомним, в связи со стрельбой открыто уголовное дело о покушении на убийство. При этом сперва сообщалось, что девушка пострадала от светошумовой гранаты.