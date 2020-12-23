Путин призвал уделять больше внимания вопросам экологии

Власти России должны уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный механизм, заявил президент Владимир Путин.

«Вы наверняка слышали о так называемом пограничном налоге, который собираются вводить в странах ЕС. Не знаю, насколько это обосновано, но собираются высчитывать в каждом товаре уровень углеводородного сырья, который был истрачен, израсходован на производство того или другого товара, и в соответствии с этим выстраивать определенную таможенную политику», – сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РИА «Новости».

По его словам, «здесь есть элемент лукавства, конечно, и попытка использовать недобросовестные средства конкуренции, но это уже другая тема». «Во всяком случае мы должны это иметь в виду и уделять вопросам экологии, в том числе и с этой точки зрения, и по этому поводу, и, в связи с этим больше внимания», – добавил президент.

Евросоюз заявил о намерении ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом «зеленой сделки». По мнению чиновников, это уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2, и продукцию из других стран, где используются более дешевые технологии с высокими выбросами СО2, которые якобы являются причиной высокого темпа глобального изменения климата.

Ранее Путин заявил, что экологические катастрофы следует разделить: одни родились в результате накопленного ущерба, и ответственность здесь несет государство, другие стали следствием недавних действий, и ответственность в этом случае лежит на плечах самих нарушителей.