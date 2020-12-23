Путин решил обсудить с иностранными коллегами вопрос мигрантов

Президент Владимир Путин сообщил, что обсудит с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в России, а также вопросы безопасности этих граждан и россиян.

«Надо обсуждать это – и я буду это делать – с коллегами из тех стран, из которых к нам трудовые мигранты едут, с тем, чтобы, что называется, на дальних подступах уже обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность заработать, дать возможность стройке развиваться, но и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом», – сказал глава государства на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

По словам Путина, «это вопрос важный, касается и здоровья граждан, и экономики такой важнейшей отрасли, как строительная». «Мы этим позанимаемся», – отметил президент.

Он уточнил, что обсуждал проблемы дефицита рабочей силы в строительной отрасли с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. «Надо смотреть, конечно, точечно», – считает Путин.

Ранее в России продлили сроки временного проживания мигрантов из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов в 2020 году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.