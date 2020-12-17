Срок временного проживания мигрантов в России решено продлить

В России продлили сроки временного проживания мигрантов из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года №274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»... следующие изменения: а) в пункте 1: в абзаце первом слова «по 15 декабря 2020 года» заменить словами «по 15 июня 2021 года», – цитирует указ главы государства РИА «Новости».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов в 2020 году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.