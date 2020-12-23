В России допустили закрытие YouTube

Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких допустил закрытие YouTube в России.

«Буквально год назад еще (телеведущая и блогер Анастасия) Ивлеева спрашивала (занимавшего в то время пост премьер-министра Дмитрия) Медведева о закрытии YouTube, и тогда еще, это, наверное, два года назад <...>, он говорил, что, конечно, нет, ничего такого не предвидится, но, тем не менее, тучи сгущаются», – передает РИА «Новости» слова Широких на Инфоруме.

Он напомнил, что площадка в последнее время заблокировала аккаунт телеканала «Царьград», фильм о Беслане.

«Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими, не окажитесь в ситуации «Царьграда», когда весь контент был только на YouTube», – добавил Широких.

Иностранные компании периодически закрывают доступ к российским аккаунтам и отдельным публикациям. Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.