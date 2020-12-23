Авен рассказал о «потерянном десятилетии» российской экономики

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен рассказал о потерянном для российской экономики десятилетии.

Издание РБК в беседе с Авеном отметило, что с 2013 года максимальный темп роста российской экономики не превышал 2,5%, а в среднем, по оценкам Счетной палаты, он составлял меньше 1%. В связи с этим возник вопрос, можно ли говорить о потерянном десятилетии для российской экономики?

«И да и нет. С одной стороны, произошла достаточно фундаментальная трансформация экономической модели, наиболее явной характеристикой чего стало таргетирование инфляции. В результате инфляция у нас была подавлена в эти годы, это вообще новая реальность. В условиях подавления инфляции все страны испытывали временные проблемы с экономическим ростом. Поэтому можно было ожидать, что замедление роста произойдет и у нас», – ответил Авен.

«С другой стороны, прежде всего из-за того, что у нас сохранялся очень низкий уровень инвестиций – порядка 20% ВВП для России цифра недостаточная, – мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг. С 2013 года общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался. Безусловно, с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок, которые были результатом изменения финансовой политики, это плохой результат», – сказал он.

Авен отметил также, что отсутствие инвестиций – это плохой результат.

«И что особенно, наверное, грустно, с точки зрения изменения предпринимательской среды мы, в общем, потеряли годы: у нас падает все время доля доходов населения от предпринимательства. В 2013 году у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас – 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15–17%. Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными», – добавил он.