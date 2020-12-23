Авен рассказал о «потерянном десятилетии» российской экономики

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23 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

США снова играют нечестно Максим Блинов/РИА «Новости»
США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком – 2», цель у новых санкций конкретная.  Подробности...
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Коронакризис показал сильные стороны России

41% россиян полагает, что Россия пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие страны Антон Денисов/РИА «Новости»
COVID-19 изменил мир в уходящем году. В России угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики. На Западе пандемия вызвала протесты и раскол в обществе. Почему Россия проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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«Самый успешный славянский народ» стал таким из-за аферы

США выступали против распада Югославии и признали независимость Словении на несколько месяцев позже, чем страны Западной Европы Gert Eggenberger/AP/ТАСС
Ровно 30 лет назад жители Словении проголосовали за ее независимость, что стало последним гвоздем в крышку гроба Югославии. Созданное Иосипом Броз Тито государство рассыпалось даже несмотря на то, что его целостность поддерживали в США. А словенцы, запустившие процесс распада, казались единственным выигравшим от него народом. Заплатить за предательство им пришлось позднее.  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Германия России не друг, а соперник

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Германия долгие годы оставалась ключевым партнёром России на Западе. Но завершающееся председательство этой страны в ЕС показало, что иллюзии насчёт «понимающих нас немцев» пора оставить. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Зачем в США признали славян «цветными»

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Авен рассказал о «потерянном десятилетии» российской экономики

    23 декабря 2020, 10:56

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен рассказал о потерянном для российской экономики десятилетии.

    Издание РБК в беседе с Авеном отметило, что с 2013 года максимальный темп роста российской экономики не превышал 2,5%, а в среднем, по оценкам Счетной палаты, он составлял меньше 1%. В связи с этим возник вопрос, можно ли говорить о потерянном десятилетии для российской экономики?

    «И да и нет. С одной стороны, произошла достаточно фундаментальная трансформация экономической модели, наиболее явной характеристикой чего стало таргетирование инфляции. В результате инфляция у нас была подавлена в эти годы, это вообще новая реальность. В условиях подавления инфляции все страны испытывали временные проблемы с экономическим ростом. Поэтому можно было ожидать, что замедление роста произойдет и у нас», – ответил Авен.

    «С другой стороны, прежде всего из-за того, что у нас сохранялся очень низкий уровень инвестиций – порядка 20% ВВП для России цифра недостаточная, – мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг. С 2013 года общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался. Безусловно, с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок, которые были результатом изменения финансовой политики, это плохой результат», – сказал он.

    Авен отметил также, что отсутствие инвестиций – это плохой результат.

    «И что особенно, наверное, грустно, с точки зрения изменения предпринимательской среды мы, в общем, потеряли годы: у нас падает все время доля доходов населения от предпринимательства. В 2013 году у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас – 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15–17%. Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными», – добавил он.


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