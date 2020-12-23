Заслуженные врачи вручили подарки медикам из «красной зоны»

Национальная Ассоциация заслуженных врачей и наставников в рамках благотворительного марафона «Бизнес-медикам» организовала передачу подарков врачам, работающим в «красной зоне».

«В рамках благотворительного марафона «Бизнес-медикам», организованного Национальной Ассоциацией заслуженных врачей и наставников при поддержке АКМР – Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, Национальной Ассоциации квалифицированных производителей, ИД «Комсомольская правда» , бизнес-компании передали в дар полезную продукцию собственного производства врачам, которые сейчас находятся на первой линии фронта в борьбе с пандемией COVID-19», – говорится в сообщении организации в Facebook.

Президент Ассоциации, заслуженный врач России, Виктор Егоров считает поддержку врачей одной из самых актуальных задач в борьбе с COVID-19. «Наша Ассоциация регулярно поддерживает пациентов и медицинский персонал, который находится в самом центре борьбы с COVID-19. Ранее благотворительная помощь была передана в РКБ № 1 города Красногорска и в Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции при правительстве республики Дагестан. Сегодня мы передаем помощь в МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского – прим. ВЗГЛЯД), в будущем планируем собрать комплекты для врачей других больниц Москвы и регионов», – отметил Егоров.

Медицинскому персоналу МОНИКИ были переданы «умные часы» с функцией измерения кислорода в крови, защитные пластиковые экраны, адаптеры для снятия нагрузки при ношении масок, комплекты защитной одежды, кремы для рук, сухофрукты, бактериальные очистители воздуха, светильники, бесплатные доступы к системе поддержке врачебных решений.

«Сегодня мы находимся словно на военном положении, пандемия сплотила всех, весь народ. Мы ощущаем огромную поддержку со стороны бизнеса, простых людей, (…) откликнулись абсолютно все, и все делали все от души», – отметила замминистра здравоохранения Московской области Ольга Гребнева.

Она также наградила пятерых врачей МОНИКИ высшей наградой для медиков – Орденом Пирогова – за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, сопряженных с риском для жизни.

«Врачи, медсестры, санитары и другие медработники вот уже несколько месяцев работают в условиях экстремальной нагрузки. Ежедневно они борются за жизнь и здоровье пациентов не только с коронавирусом, но и другими болезнями. Мы дорожим нашими специалистами и ценим их. Медики МОНИКИ – настоящие герои, особенно в сегодняшних обстоятельствах. Они работают в сложных условиях. Такая помощь очень значима для медицинского сообщества, она придает дополнительные силы и энергию нашим героям!» – добавил председатель Московского отделения Ассоциации Андрей Ватазин.

«Очень приятно, что вы все не потеряли интерес к нашей работе и не потеряли желание нам помогать. Наша работа сейчас стала еще более сложной, так как люди кроме COVID не перестают болеть и другими болезнями и им нужно оказывать помощь», – подчеркнула заместитель директора МОНИКИ по науке и международным отношениям Екатерина Какорина.