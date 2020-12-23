Названы лауреаты госпремии в области культуры

Премии правительства в области культуры за 2020 год, которые присуждаются за наиболее талантливые произведения и выдающуюся просветительскую работу, получат 13 человек, сообщила пресс-служба кабмина, уточнив, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства (3 млн рублей) присуждена председателю Союза театральных деятелей (Всероссийское театральное общество) Александру Калягину. Пятью премиями «Душа России» (по 500 тыс. рублей каждая) отмечены заслуги в сфере развития народного творчества, передает ТАСС.

«В номинации «Народное пение» такая награда будет вручена Ольге Беляковой, художественному руководителю народно-сценического казачьего ансамбля «Хуторок» пятигорского городского Дома культуры №1, – рассказали в правительстве. – Ольга Бочарова, мастер в области декоративно-прикладного искусства, руководитель мастерской прикладного творчества «Параскева» нижегородского Комплексного центра социального обслуживания населения, удостоена премии «Душа России» в номинации «Народный мастер».

Работа худрука хореографического ансамбля «Мы» Амурского областного Дома народного творчества Ольги Гавриловой отмечена премией в номинации «Народный танец».

Еще две такие награды будут вручены в номинациях «Народная музыка» и «Традиционная народная культура» – Елене Магницкой, руководителю коллектива самодеятельного искусства петрозаводского Центра народного творчества и культурных инициатив, и Евгению Мамаеву, художественному руководителю народного фольклорного ансамбля «Сиберия» Дома творчества и досуга села Усть-Кокса Республики Алтай.

Также по распоряжению Мишустина будет вручено семь премий имени А. В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры (по 300 тыс. рублей каждая).

В номинации «Педагогический работник» награду получат преподаватель Алтайского государственного музыкального колледжа в Барнауле Олег Абрин, преподаватель детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» в Красногорске Московской области Елена Володина и преподаватель Архангельского музыкального колледжа Нина Демидова.



В номинации «Работник театра» премия присуждена Алексею Егорову, заведующему художественно-постановочной частью Московского академического театра имени Вл. Маяковского, и Руслану Кнушевицкому, заведующему звукотехническим цехом столичного Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Елена Обухова, специалист по фольклору «Тямшанского культурно-досугового центра» в Псковском районном центре культуры, отмечена в номинации «Работник культурно-досугового учреждения». А Вере Чудиновой – главному научному сотруднику отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки будет вручена премия в номинации «Библиотекарь».

Премии правительства России в области культуры присуждаются ежегодно с 2005 года за наиболее талантливые произведения в сфере культуры и искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность, создание творческих проектов и произведений для детей и юношества. Работы соискателей выдвигаются федеральными и региональными органами власти, творческими ассоциациями, союзами и иными организациями. Премию может получить коллектив авторов, состоящий не более чем из трех человек.