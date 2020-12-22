Госдума решила установить единую минимальную цену на табачные изделия

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях депутатский законопроект, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении табачных изделий.

Авторы инициативы отметили, что, по действующим нормам, пачка табачного изделия не может быть реализована потребителям по цене, ниже минимальной розничной. При этом такая цена составляет 75% от максимальной розничной цены, выше которой пачка табачного изделия также не может быть реализована. Другими словами, закон в данный момент допускает розничную продажу табачной продукции, цена которой может быть на 25% ниже максимальной розничной цены, передает ТАСС.

Документ предлагает установить единую минимальную цену, ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу 1 апреля 2021 года.

В течение трех месяцев с даты применения новой единой минимальной цены можно реализовать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена ранее, по максимальными розничными ценами ниже единой минимальной, действующей на момент реализации.

При этом такая цена не должны быть ниже единой минимальной цены табачной продукции, действовавшей до даты применения новой цены.

Авторы инициативы также уточнили порядок определения единой минимальной цены табачной продукции. Она будет рассчитывать на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Единая минимальная цена табачной продукции будет введена с даты применения ставки акциза на табачную продукцию, которая установлена Налоговым кодексом, однако опубликовать ее значение необходимо не позднее 30 дней до даты применения новых акцизов.

Рассчитывать единую минимальную цену и публиковать ее значение будет Минсельхоз.

Ранее сообщалось, что Госдума повысила акцизы на сигареты на 20% в 2021 году.