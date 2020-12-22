Названа дата начала производства российской вакцины в Белоруссии

Производство российской вакцины в Белоруссии планируют начать во втором квартале 2021 года, сообщил гендиректор госпредприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич.

Как передает агентство Белта, для производства в Белоруссии иностранной вакцины от коронавируса, скорее всего, это будет российская «Спутник V», будут задействованы две площадки предприятия «Белмедпрепараты» в Минске и мощности витебского предприятия «БелВитунифарм».

«Эти три площадки начнут работу одна за одной. Я планирую, что одна начнет работать где-то во втором квартале, следующая должна заработать по итогам третьего квартала, третья – к концу года», – передает РИА «Новости» слова Казакевича.

По его словам, локализация производства иностранной вакцины от COVID-19 в Белоруссии находится в достаточно серьезной степени проработки.

«Мы планируем, что производство будет организовано уже в 2021 году на нескольких площадках и процесс вакцинации будет вестись в том числе с использованием вакцины, изготовленной в Беларуси», – рассказал Казакевич.

Напомним, в понедельник в РФПИ сообщили, что Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», идет работа по локализации ее производства.