Путин подписал закон о праве экс-президента обрести пожизненную квоту сенатора

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке формирования Совета Федерации, по которому глава государства после прекращения полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации» стал президент России. Документ был внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.

Согласно закону, экс-президент приобретает статус сенатора с момента подачи в Совфед заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий, передает ТАСС.

Президент, полномочия которого были прекращены до принятия закона, сможет это сделать в любое время.

Уточняется, что в Совфед, помимо представителей от исполнительной и законодательной власти каждого региона, входят также не более 30 представителей, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

Представителями, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Сенаторы – представители России назначаются указом президента на шесть лет либо пожизненно (не более семи человек). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое время.

Соответствующий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Совфед одобрил закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президента.