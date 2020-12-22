Путин присвоил статус ветеранов ВОВ жителям осажденного Севастополя

Президент Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Теперь горожане, которых наградили знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

В пояснительной записке говорится, что статус ветеранов ВОВ в связи с принятием документа смогут получить 1217 человек.

По словам сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой, в период нахождения города в составе Украины жителям осажденного Севастополя в соответствии с украинским законодательством был присвоен статус ветеранов Великой Отечественной войны. По ее словам, после возвращения города в состав России принятие данного закона «восстанавливает историческую справедливость» и станет «признанием подвига жителей города в период героической обороны Севастополя».

На реализацию новых норм потребуются дополнительные расходы федерального бюджета: в 2020 году – порядка 84,6 млн рублей, в 2021 году – около 216,5 млн рублей, в 2022 году – 223,2 млн рублей, а в 2023 году – 230,9 млн рублей.

Ранее столетний ветеран Великой Отечественной войны из Татарстана Гиндулла Сахипов спустя 75 лет получил орден Красной Звезды за свой подвиг в мае 1945 года.