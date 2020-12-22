Роскомнадзор назвал лидера по распространению фейков

YouTube стал лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре сообщили, что «из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube», передает РИА «Новости».

В ведомстве также отметили, что зарубежные интернет-площадки менее оперативно реагируют на требования об удалении фейковых новостей, нежели российские, порой ложная информация и вовсе остается в доступе.

У российских площадок на удаление фейков обычно уходит «от нескольких минут до нескольких часов».

Отмечается, что больше половины фейковых новостей в 2020 году были связаны с темой коронавируса – это 60% всех ложных сообщений.

Тажке сообщается, что Роскомнадзор в 2020 году на основании требований Генпрокуратуры принял меры к более 1 тыс. 670 сайтам, распространяющим фейки, к 570 из них доступ был ограничен, около 1 тыс. 100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию.

Ранее Роскомнадзор предложил изменить законы для противодействия цензуре иностранных интернет-компаний.