Стало известно о планах ЕС ввести запрет на въезд из Британии

Власти Евросоюза могут ввести запрет на въезд в страны сообщества из Великобритании в связи с обнаружением в королевстве мутировавшего штамма коронавируса, сообщил политический обозреватель британского телеканала ITV Пол Брэнд. Официального подтверждения этой информации из Брюсселя пока не поступало.

«Мы получаем противоречивые сообщения из ЕС о полном запрете на поездки. Нужно подождать, пока не наступит полная ясность», – написал журналист в Twitter. По словам Брэнда, с призывом к ЕС закрыть авиасообщение с Великобританией выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Тем временем министр транспорта при министре экологических преобразований Франции Жан-Батист Джеббари сообщил в Twitter, что республика с полуночи вводит запрет на весь траффик из Соединенного Королевства как минимум на 48 часов. Как отметил Джеббари, сейчас ЕС работает на санитарным протоколом, позволяющим возобновить сообщение с Великобританией.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.