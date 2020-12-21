Жители Урала примут участие во всероссийской акции «Новогодние окна»

Жители Среднего Урала примут участие во всероссийской акции «Новогодние окна». Участниками акции может стать любая желающая семья.

Организаторами новогоднего мероприятия выступили волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ, а также неравнодушные граждане, НКО, бизнес и органы власти, сообщает «Федерал Пресс».

Для того чтобы стать участником, нужно украсить свою квартиру, дом или школу с использованием рисунков, картинок и украшений, которые связанные с новогодними праздниками. Затем конкурсанты выкладывают фотографии своей работы в соцсети с использованием хэштега #Новогодние окна. Вместе с постом нужно рассказать о своих семейных новогодних традициях или поделиться воспоминаниями из детства.

«Организаторы Всероссийской акции ««Новогодние окна» – ФГБУ «Росдетцентр», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи», – сообщают авторы акции.

Для участников также были запланированы конкурсы. Например, автор самого популярного поста получил памятные призы от РДШ.