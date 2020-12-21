Путин выразил соболезнования в связи со смертью сценариста Курляндского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя Александра Курляндского, скончавшегося в понедельник на 83-м году жизни. Глава государства отметил выдающийся талант и мастерство сценариста.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Александра Ефимовича Курляндского. Александр Курляндский был человеком большого, яркого дарования, замечательным писателем и сценаристом, выдающимся представителем отечественной школы кинематографии. Работы Александра Ефимовича стали настоящей классикой мультипликации, снискали ему поистине всенародное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте президента.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года – русский писатель, сатирик и драматург, сценарист, автор книг для детей. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007). Лауреат Государственной премии СССР (1988). В 1970 и 1977 годах был дважды удостоен премии «Золотой теленок» «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты». Один из создателей самого известного отечественного мультипликационного сериала «Ну, погоди!» (именно первым выпуском погони Волка за Зайцем дебютировал в мультипликации).

Опыт работы над фильмами с продолжением пригодился писателю, когда он придумал «Великолепного Гошу» (10 выпусков) и «Возвращение блудного попугая» (три выпуска). О главных персонажах мультсериала «Возвращение блудного попугая» – попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе – Курляндский позже напишет четыре повести: «Вы не были на Таити?», «А нас и здесь неплохо кормят!», «Прелестно!» и «Попугай Кеша ищет клад».

Писал юмористические рассказы, пять из которых вошли в киножурнал «Ералаш». Также является автором пародийного боевика «Тринадцатая ножка Буша» и книги «Тайны кремлевских подземелий».