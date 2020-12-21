Расчлененные человеческие останки нашли в Гатчине

Расчлененные фрагменты тела человека нашли в подвале многоквартирного дома в Гатчине, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщили в пресс-службе областного управления СК.

«В подвале дома по улице Киргетова в Гатчине обнаружено тело неустановленного человека, завернутое в пакеты. Некоторые фрагменты тела отчленены. Возбуждено уголовное дело», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В пресс-службе добавили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Назначены медицинская и криминалистические экспертизы.

Напомним, 15 декабря в Санкт-Петербурге у одной из заправочных станций нашли тело мужчины без лица и нескольких пальцев.

Ранее петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении тела своей аспирантки, признался, что хочет быть наказанным за совершенное преступление.