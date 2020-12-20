Москвичам посоветовали не ждать морозов и снегопада на Новый год

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20 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
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Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа

Нефтегазовая зависимость России резко упала Алексей Андронов/ТАСС
Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. На этот новый тренд обратил внимание президент Владимир Путин. Что же помогло России так заметно диверсифицировать экономику? Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

Без подводного флота не было бы ни стратегического ракетоносца Ту-160, ни искусственных коленных суставов Вадим Жернов/ТАСС
Ровно пятьдесят лет назад, 18 декабря 1970 года, в ВМФ СССР произошло знаменательное событие: атомная подводная лодка К-162 (проект 661, шифр «Анчар») установила до сих пор не побитый мировой рекорд скорости под водой – 44,7 узла (82,78 км/ч). Из-за ее огромной цены лодке дали прозвище «Золотая рыбка». Однако можно сказать, что все вложения в нее многократно окупились. Каким же образом? Подробности...
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Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы эффективно действуют в Карабахе Арам Нерсесян/РИА Новости
Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Внешнюю разведку России ожидают серьезные вызовы

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
На фоне осложнения контрразведывательного режима особо повышается роль нелегальной разведки, по праву считающейся наиболее сложной и эффективной. И вот здесь Россия, и в частности СВР, имеет значительное преимущество. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

У России есть задачи поважнее большого спорта

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Нет большого мирового спорта, каким мы знали его в ХХ веке. Лишенный шарма цивилизационной соревновательности, он деградировал как культурная сущность. Вот в этом году отменили из-за коронавируса целую летнюю Олимпиаду – и кто всплакнул? Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Идея социальной справедливости вгоняет в депрессию

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исконно-посконная тяга нашего народа к справедливости является важнейшим фактором, негативно действующим на массовые умонастроения. Сам подход, в котором во главу угла гражданами ставится столь рыхлая и неопределенная идея, очень опасен. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Обсуждение: 69 комментариев

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 14 комментариев
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Москвичам посоветовали не ждать морозов и снегопада на Новый год

    20 декабря 2020, 22:11

    Текст: Алина Назарова

    Метеорологи изучили прогнозы погоды в новогоднюю ночь в Москве за несколько десятилетий и пришли к выводу, что жителям столицы не стоит рассчитывать на суровые морозы и обильные снегопады в ночь на 1 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Метеоролог призвал москвичей не верить прогнозам на Новый год, которые появляются в настоящее время, так как вероятность их оправдываемости такая же, как у «прогнозов на 100 дней вперед». Достоверный прогноз появится не раньше, чем за неделю, передает ТАСС.

    «Для того чтобы у москвичей было представление о том, какой бывает новогодняя погода, мои коллеги изучили статистические данные. Средняя ночная температура во второй половине XX века 1 января была минус 9,1 градусов, а за последние 20 лет – минус 7,1 градуса. На 2 градуса, таким образом, температура повысилась», – сообщил он.

    Кроме того, по словам Вильфанда, начало года с плюсовой температурой не является большой редкостью. Количество осадков же в новогоднюю ночь в XXI веке уменьшилось примерно на 40%. «Среднее суточное количество осадков в прежние годы составляло 1,5 мм, а в нынешнем веке – 1,1 мм. То есть температура в новогоднюю ночь повысилась, а количество осадков уменьшилось практически на 40%», – отметил метеоролог.

    Достаточно частым явлением в текущем веке стали бесснежные праздники. Снег на улицах города практически отсутствовал, например, в прошлом году. «Практически отсутствовал снежный покров в 2008 году – 2 сантиметра, в 2014 и 2016 годах – 3 сантиметра, в 2020 году – 1 сантиметр, а в 2018 году снега не было вообще», – напомнил Вильфанд.

    Тем временем ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце следующей недели в Москве выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 20 сантиметров.


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