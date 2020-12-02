Подруга рассказала об отношениях погибшей девушки со стримером

Подруга скончавшейся во время стрима Стаса Решетникова (Reeflay) девушки Валентины рассказала в СМИ, что отношения у пары были «далеки от идеальных»

Девушка на условиях анонимности сообщила «Московскому Комсомольцу», что училась с ней в Краснодаре. Два года назад погибшая переехала в столицу. Не так давно у нее умерли мать и бабушка.

«Где ее отец, мы пока не знаем, не можем с ним связаться», – отметила собеседница. Она добавила, что не знает точно, как Валентина познакомилась со стримером.

Девушка рассказала, что бывала в гостях у пары. «И могу сказать, что была в шоке от того, чем они там занимаются», – отметила она. Стример, по ее словам, оскорблял девушку, и грубил ей. «Я ее спрашивала: «Почему ты все это терпишь?» Она говорила, что любит его», – пояснила она.

Собеседница указала, что Валентина, хотя и любила парня, но собиралась съехать от него, потому что ее «достало» такое положение вещей. «Но так и не успела», – отметила подруга. Она добавила, что у девушки были проблемы со здоровьем, и шанс забеременеть был «микроскопический».

Ранее блогер Стас Решетников (Reeflay) провел трансляцию из квартиры, в которой находилось тело его умершей подруги. Неподвижное тело блогер обнаружил в прямом эфире. Трансляцию он прерывать не стал и разбирался в ситуации на глазах у подписчиков. По предварительной версии, причиной смерти девушки стало переохлаждение – погибшая долго стояла на морозе без верхней одежды. По словам соседей, девушка лежала на улице. Также СМИ сообщали, что девушка была беременна, об этом она сообщала еще в начале ноября. Отмечается, что сам молодой человек и его приятель пили спиртное и за деньги зрителей издевались над беременной.

Этой историей заинтересовались в Следственном комитете.