Вирусолог усомнился, что COVID в США оставался незамеченным более двух месяцев

Американские ученые, которые обнаружили антитела к коронавирусу в крови доноров, сдавших анализ в декабре прошлого года, скорее всего провели некачественную диагностику и перепутали сезонный коронавирус с новым, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изучили донорские образцы крови американцев, сдавших анализ в период с 13 декабря 2019 года по 17 января текущего года и обнаружили, что часть из них имеет положительный результат на антитела против SARS-CoV-2. Исходя из этого, ученые сделали вывод, что вирус прибыл в страну раньше, чем предполагалось, поскольку в Китае о первых загадочных случаях заражения в Ухане сообщили только 31 декабря прошлого года.

«Новый вирус обнаружить не сложно: вирусолог просто видит новую, отличающуюся от всего нозологическую форму. Поэтому я не могу понять, как могло произойти так, чтобы американцы прозевали значимое появление таких тяжелых проявлений, поэтому, признаться, для меня находится под сомнением качество проведенных анализов», – говорит Чепурнов.

Он объясняет, что если бы в США действительно больше месяца циркулировал необнаруженный вирус, то эпидемиологическая картина была бы совсем иная – распространение было бы колоссальное. Учитывая то, что диагностика данного заболевания уже была доступна в конце января, такие большие цифры инфицированности было бы очень сложно скрыть.

«Может быть, не совсем четкая подготовка антигена, которым они пользуются, привела к перекрестам с сезонными коронавирусами – те самые четыре коронавируса, которые уже давным-давно гуляют среди человеческой популяции. Возможно, сдавшие тогда анализ просто болели этими сезонными коронавирусами, то есть это, скорее всего, просто была проведена не очень качественная диагностика», – полагает собеседник.

По данным на 2 декабря общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 63,9 млн человек. США по-прежнему занимает первую строчку по заболеваемости – в стране насчитывается более 13,7 млн инфицированных. В Китае болеют около 93 тысяч людей.

Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский сообщил, что Россия практически вышла на плато по количеству заражений коронавирусом, а также добавил, что нулевой прирост в стране ожидается к апрелю.