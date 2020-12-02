В Череповце мужчина умер от загоревшегося самогонного аппарата Блогер Reeflay провел прямой эфир с умершей подругой Неизвестный пригрозил взорвать банк в Горно-Алтайске 2 декабря 2020, 15:19 Текст: Ксения Панькова

Неизвестный ворвался в отделение банка в Горно-Алтайске, он угрожает взрывом и требует 300 тыс. рублей, сообщил информированный источник. «В офис банка на проспекте Коммунистическом 68, ворвался мужчина. Он требует 300 тыс. рублей, угрожает взорвать отделение», – сообщил источник «Интерфакс». Накануне СМИ сообщали, что в бразильской Крисиуме около 30 вооруженных бандитов совершили налет на отделение банка Banco do Brasil, захватив заложников и ранив двух человек

