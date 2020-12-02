Инфекционист объяснила, как избежать раннего старения из-за COVID-19

С последствиями «раннего старения» организма из-за коронавируса поможет справиться только комплексное лечение, поэтому в первую очередь следует избегать самого заражения, заявила главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько.

Стенько сказала, комментируя информацию о преждевременном старении организма после перенесенного COVID-19, что данный вирус по сути является генерализованным васкулитом – заболеванием, поражающим стенки артерий и сосудов, и описанные у перенесших его пациентов патологии – жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы – возможны после любого другого тяжелого инфекционного заболевания, передает Ura.ru.

Врач указала на то, что с такими последствиями «раннего старения» организма поможет справиться только комплексное лечение и соблюдение рекомендаций, поэтому в первую очередь следует избегать заражения.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что последствием коронавирусной инфекции даже в легкой форме следует считать преждевременное старение организма.