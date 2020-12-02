На Украине отреагировали на информацию о пьяном дебоше вице-премьера в Турции

Информация о том, что вице-премьера Украины Олега Уруского задержали в Турции за пьяный дебош в отеле, является ложной, заявила пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, потребовав извинений от опубликовавших эту новость СМИ.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива ранее заявил, что турецкие правоохранители задержали Уруского за пьяный дебош в отеле, передает РИА «Новости».

«Пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины требует опровержения и извинения по опубликованной информации на сайте канала «112. Украина» и растиражированной некоторыми СМИ о задержании правоохранителями вице-премьера Украины Олега Уруского в Турции. Эта информация носит дискредитационный характер и является абсолютно ложной», – заявили в ведомстве.

Министерство призвало журналистов тщательно проверять информацию и не писать ложные и непроверенные новости, особенно если они поступают от «лиц с сомнительной репутацией».

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