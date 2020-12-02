Грузинская оппозиция обвинила Запад в «предательстве» и «продажности»

Проигравшая выборы в парламент 31 октября грузинская оппозиция обвинила Запад, признавший итоги голосования конкурентными и свободными, в «предательстве» и «продажности», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Один из лидеров партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия, который в июне прошлого года пытался ворваться в парламент во время антироссийских протестов в Тбилиси, выступил с гневными обвинениями в адрес посла США Келли Дегнан, склоняющую оппозицию к компромиссу с правящей «Грузинской мечтой».

Мелия сказал, что «серьезно сомневается в ее откровенности» и отметил, что позиция посла США является «предательством стратегических взаимоотношений двух стран».

По его словам, фактически глава американской дипломатической миссии «поворачивается спиной к воплощению в Грузии западных ценностей».

«А так «Макдональдс» есть и в Ярославле, Ессентуках и Кисловодске», – заявил Мелия, сказав, что, если бы в Грузии работал посол России, то позиция посла США походила бы на взгляды российского дипломата.

«Мы боремся, чтобы не быть Россией, а позиция посла США косвенно отправляет нас на этот путь, я с этим не смирюсь», – заявил один из лидеров радикальной оппозиции, недавно также пытавшейся штурмовать ЦИК Грузии.

Со своей стороны, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил, что посол Германии в Грузии Хуберт Кнырш «финансируется (председателем правящей «Грузинской мечты» Бидзиной) Иванишвили».

По его словам, теперь уже бывший посол Франции в Грузии Эрик Фурнье тоже финансировался Бидзиной Иванишвили и «уехал из Грузии миллионером».