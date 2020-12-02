Грузинская оппозиция обвинила Запад в «предательстве» и «продажности»

Взгляд
2 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно &#8722; цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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США преграждают России дорогу в дальний космос

Так выглядит проект российского космического буксира roscosmos.ru
Революционный проект, который сегодня разрабатывается в России, явно встал поперек горла космическим амбициям США. По крайней мере, сложно иначе трактовать новые антироссийские санкции, которые сегодня планируются администрацией Трампа. Почему российский «ядерный буксир» так мешает Америке – и какое противоядие можно было бы придумать в ответ? Подробности...
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Зачем США покупают советскую военную технику

Российские боевые вертолеты прямо рассматриваются США как машины потенциального противника Антон Новодережкин/ТАСС
Пентагон заинтересовался приобретением российских вертолетов Ми-24, а также самолета Ан-2. По официальным заявлениям – для ознакомления американских инструкторов с возможностями этих машин. Неужели настолько старые военные разработки все еще интересны армии США – и почему российские военные не изучают таким же образом американское оружие? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем убили иранского физика-ядерщика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Теракт против профессора Мохсена Фахризаде прямо касается трех стран – Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Все они получают теперь как серьезные проблемы, так и неплохие возможности. Подробности...

Школа лишилась своего главного призвания

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Сегодня знания превратились в элемент сферы услуг. Роль учителя как эксперта, специалиста в своей области знаний ушла, а родители реагируют на плохие оценки своего ребенка или его психологические проблемы так же, как на проданный в магазине кефир с истекшим сроком годности. Подробности...
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Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Грузинская оппозиция обвинила Запад в «предательстве» и «продажности»

    2 декабря 2020, 09:09

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Проигравшая выборы в парламент 31 октября грузинская оппозиция обвинила Запад, признавший итоги голосования конкурентными и свободными, в «предательстве» и «продажности», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Один из лидеров партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия, который в июне прошлого года пытался ворваться в парламент во время антироссийских протестов в Тбилиси, выступил с гневными обвинениями в адрес посла США Келли Дегнан, склоняющую оппозицию к компромиссу с правящей «Грузинской мечтой».

    Мелия сказал, что «серьезно сомневается в ее откровенности» и отметил, что позиция посла США является «предательством стратегических взаимоотношений двух стран».

    По его словам, фактически глава американской дипломатической миссии «поворачивается спиной к воплощению в Грузии западных ценностей».

    «А так «Макдональдс» есть и в Ярославле, Ессентуках и Кисловодске», – заявил Мелия, сказав, что, если бы в Грузии работал посол России, то позиция посла США походила бы на взгляды российского дипломата.

    «Мы боремся, чтобы не быть Россией, а позиция посла США косвенно отправляет нас на этот путь, я с этим не смирюсь», – заявил один из лидеров радикальной оппозиции, недавно также пытавшейся штурмовать ЦИК Грузии.

    Со своей стороны, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявил, что посол Германии в Грузии Хуберт Кнырш «финансируется (председателем правящей «Грузинской мечты» Бидзиной) Иванишвили».

    По его словам, теперь уже бывший посол Франции в Грузии Эрик Фурнье тоже финансировался Бидзиной Иванишвили и «уехал из Грузии миллионером».


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