Анонсирована презентация вакцины «Спутник V» в ООН

Постпредство России при ООН и Минздрав проведут презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Федор Стржижовский.

Стржижовский сообщил, что 2 декабря «пройдет презентация российской вакцины «Спутник V», в мероприятии будут участвовать «глава Минздрава Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев», передает РИА «Новости».

Он добавил, что виртуальное мероприятие «Спутник V: вакцина от COVID-19» пройдет на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. На заседании представят более детальную информацию о российском препарате, пояснил собеседник агентства.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН.

Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса оказались эффективны и безопасны.

Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.