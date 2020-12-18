Швеция ужесточила ограничения по COVID-19

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил об усилении ограничительных мер в стране в связи с рекордным количеством случаев коронавируса.

«Все, кто может работать из дома, должны оставаться дома. Ученики старшей школы отправляются на дистанционное обучение до 24 января»,– цитирует Стефана Левена РИА «Новости».

В Швеции в пятницу зарегистрировано 100 смертельных случаев от коронавируса, в общей сложности с начала пандемии их число выросло почти до 8 тыс. человек. В связи с этим власти страны пошли на новые ограничительные меры: снижение количества посетителей ресторанов за столиками до четырех человек и запрет на продажу алкоголя в точках общепита после 20.00.

Кроме того, регламентируется число посетителей в спортзалах, до 24 января закрываются все государственные учреждения, «в которых нет острой необходимости» – бассейны, музеи и другие.

Ранее ужесточили меры в Швейцарии. В кантонах с тяжелой ситуацией по коронавирусу закрываются рестораны, культурные и спортивные учреждения и места отдыха, с 22 декабря как минимум до 22 января. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие некоторых магазинов, школ до 10 января. Нидерланды также собрались ужесточить ограничения по COVID-19 к Рождеству.